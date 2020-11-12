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В Ленобласти клининговые фирмы заподозрили в картельном сговоре
Сегодня, 21:55
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smirenny

В Ленобласти клининговые фирмы заподозрили в картельном сговоре

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За два года компании получили госконтракты на более 135 миллионов рублей

В понедельник, 1 февраля, Ленинградское УФАС проверит шесть клининговых компаний на факт сговора на рынке услуг по уборке помещений. Так, организации получили государственные контракты на более 135 миллионов рублей. 

Поводом для возбуждения дела в отношении компаний стало отсутствие конкурентной борьбы, минимальное снижение цены и еще ряд совпадений при процедуре проведения аукциона. Специалисты проанализировали порядка тридцати закупок, проведенных 2017 по 2019 год. Отмечается, что общая начальная цена аукциона составляла 136,8 миллиона рублей, а сумма заключенных контрактов по итогу составила 135,6 миллиона рублей. Таким образом снижение цены на торгах ограничивалось 1-2%, когда как в аукционах с другими участниками снижение НМЦК доходило до 37,5%.

Ранее мы писали, что арбитражный суд Петербурга запретил частникам кремировать покойных.

Фото: Piter.TV

Теги: картельный сговор, клининговые услуги, клининговые фирмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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