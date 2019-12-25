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Петербургское УФАС подозревает картельный сговор при организации праздничных мероприятий
Сегодня, 15:52
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Петербургское УФАС подозревает картельный сговор при организации праздничных мероприятий

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Дело рассмотрят 8 июня.

Петербургское УФАС возбудило уголовное дело в отношении трех организаций, которые подозреваются в заключении картельного соглашения по организации праздничных и культурно-массовых мероприятий для нужд МО "Пороховые". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В результате возможного антиконкурентного соглашения участники получили более 50 млн рублей. Проверку по делу о нарушении Закона о защите конкуренции провели УФСБ РФ по СПб и ЛО Красногвардейского района и петербургское УФАС. 

Среди подозреваемых ― ООО "Корпорация три столицы", ООО "Арт-Престиж", ИП Богданова Р.Ви МА МО МО "Пороховые"Дело будет рассматриваться 8 июня. 

Ранее депутаты ЗакСа раскритиковали главу Кировского района Иванова. Они подозревают, что глава района причастен к картельному сговору. 

Фото: pixabay.com 

Теги: картельный сговор, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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