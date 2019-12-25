Петербургское УФАС подозревает картельный сговор при организации праздничных мероприятий

Дело рассмотрят 8 июня.

Петербургское УФАС возбудило уголовное дело в отношении трех организаций, которые подозреваются в заключении картельного соглашения по организации праздничных и культурно-массовых мероприятий для нужд МО "Пороховые". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В результате возможного антиконкурентного соглашения участники получили более 50 млн рублей. Проверку по делу о нарушении Закона о защите конкуренции провели УФСБ РФ по СПб и ЛО Красногвардейского района и петербургское УФАС.

Среди подозреваемых ― ООО "Корпорация три столицы", ООО "Арт-Престиж", ИП Богданова Р.В. и МА МО МО "Пороховые". Дело будет рассматриваться 8 июня.

Ранее депутаты ЗакСа раскритиковали главу Кировского района Иванова. Они подозревают, что глава района причастен к картельному сговору.

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