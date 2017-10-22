В Ленобласти сгорел дотла жилой дом

В пригороде Санкт- Петербурга полностью сгорел жилой дом из-за того, что вовремя не потушили баню

Утром 22 октября в деревне Старая загорелся двухэтажный жилой дом. Как сообщают очевидцы из-за замыкания гореть начала баня, позже огонь перекинулся на дом.

Так же пострадавшие сообщают, что в службу спасения дозвониться удалось только с 5-го раза, а на просьбу вызвать пожарных в ответ нагрубили и бросили трубку. Пожар некому было тушить, в газовом доме, окруженном другими жилыми помещениями был открытый огонь. Люди констатируют, что дом можно было спасти, если бы пожарная приехала вовремя.

Известно, что сейчас справиться с огнем пытаются 2 машины, пожарные лезут в окна. Жар стоит даже на дороге. К счастью жильцы успели вовремя выбежать из дома, о пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург