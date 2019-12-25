В 2024 году в Ленобласти повысится прожиточный минимум

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое постановление, которое повышает прожиточный минимум в регионе.

С 1 января 2024 года на душу населения приходится 16 017 рублей, что на 8,2% больше, чем в текущем году. Это означает, что трудоспособные граждане будут получать не менее 17 459 рублей в месяц, пенсионеры - 13 775 рублей, а дети – 15 536 рублей.

Новое постановление вступает в силу с начала следующего года и будет действовать до конца 2024 года. Это одна из мер, направленных на поддержку населения в условиях экономических трудностей и инфляции.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Петербурге прожиточный минимум вырастет более чем на одну тысячу рублей.

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