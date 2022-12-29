В 2024 году в Петербурге прожиточный минимум вырастет более чем на одну тысячу рублей

Для трудоспособного населения показатель составит 17 655 рублей.

Прожиточный минимум в 2024 году в Петербурге составит 16 197 рублей вместо текущих 15 094 рублей. Проект постановления городского правительства опубликован на сайте Смольного.

Для трудоспособного населения показатель составит 17 655 рублей (сейчас 16 452 рубля), для пенсионеров – 13 929 рублей (вместо 12 981 рубль), для детей – 15 711 рублей (на данный момент 14 641 рубль).

Прожиточный минимум в 2024 году вырастет более чем на одну тысячу рублей.

Минтруд в ближайшее время намерен представить поправки по увеличению МРОТ с 2024 года.

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