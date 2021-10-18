  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти руководителя отделения почтовой связи обвинили в краже денег у инвалида
Сегодня, 22:30
74
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти руководителя отделения почтовой связи обвинили в краже денег у инвалида

0 0

Следствие считает, что 32-летняя женщина в сентябре 2021 года забрала себе 10 тыс. рублей.

В Ленобласти обвинили в присвоении денег начальницу одного из отделений почтовой связи Тосненского района. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по 47 региону. 

Следствие считает, что 32-летняя женщина в сентябре 2021 года забрала себе 10 тыс. рублей, которые предназначались в качестве одноразовой социальной выплаты по инвалидности пенсионеру. Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Накануне начальнице отделения предъявили обвинение. Было возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.tv
 

Теги: почта, почтовая связь, руководителя
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии