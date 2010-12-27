В Ленобласти рыбный завод создает угрозу заражения сибирской язвой и сальмонеллезом

Грубые нарушения санитарного характера выявлены в ходе проверки в Новоладожском рыбном заводе.

В Новоладожском рыбном заводе зафиксированы грубые нарушения санитарного характера. Об этом информирует сетевое издание "78.ru".

В частности, установлено, что на территории предприятия незаконно накапливали, хранили и перерабатывали отходы. В производственных помещениях были обнаружены грызуны, насекомые и птицы, а также множество посторонних предметов. Сами помещения цехов находились в крайне неудовлетворительном состоянии.

Как утверждают специалисты в данной сфере, подобные санитарные нарушения способны к созданию всех благоприятных условий к развитию различного рода вирусных заболеваний. Так, эпидемиологи уверены, что данные условия создают прямую угрозу заболевания сибирской язвой, а также бешенством и сальмонеллезом.

Источник: сетевое издание "78.ru"