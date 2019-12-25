В Ленобласти разрешили продажу парфюмерии и косметики

Кроме того, для контрактников и абитуриентов разрешили медосмотры.

В пятницу, 5 июня, Александр Дрозденко внес изменения в постановление по ограничительным мерам в 47-ом регионе. Торговля парфюмерий и косметикой теперь разрешена даже в районах с тяжелой эпидемической обстановкой. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Теперь в "красной" зоне, в которую входит Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы, указанные товары будут доступны в магазинах или ТЦ площадью менее 36 тысяч квадратных метров.

Также в Ленинградской области возобновились медицинские осмотры контрактников и абитуриентов.

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