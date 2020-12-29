Инцидент произошел в Токсово.

В Ленобласти разыскивают байкера, сбившего камнем треногу для замера скорости. Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству 47-го региона.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Токсово, где "призрачный" гонщик пытался сбить камнем треногу для замера скорости. Однако удар на себя взял автомобиль, на крыше которого камера была установлена. Запись произошедшего с видеорегистраторов дорожники передали в правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что трое мужчин напали на оператора камер дорожного наблюдения в Токсово.

Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти