В Ленобласти разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве

Полицейские предупреждают жителей Ленобласти о том, что встретить убийцу можно недалеко от станций метро "Девяткино" и "Проспекта Ветеранов".

На территории 47 региона разыскивают злоумышленника с бритой головой. Его обвиняют в совершении убийства. Известно, что при себе у мужчины имеется нож, которым возможно и было совершено убийство. Следствие продолжается.

Полицейские предупреждают жителей Ленобласти о том, что встретить убийцу можно недалеко от станций метро "Девяткино" и "Проспекта Ветеранов".