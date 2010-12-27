В Ленобласти разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве

На территории 47 региона разыскивают злоумышленника с бритой головой. Его обвиняют в совершении убийства. Известно, что при себе у мужчины имеется нож, которым возможно и было совершено убийство. Следствие продолжается.
Полицейские предупреждают жителей Ленобласти о том, что встретить убийцу можно недалеко от станций метро "Девяткино" и "Проспекта Ветеранов".
Его приметы: на вид 35–40 лет, рост около 175 см, голову бреет налысо. Был одет в шорты темного цвета и футболку темного цвета. При себе имеет нож, которым может воспользоваться как оружием.
При обнаружении преступника незамедлительно обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО по телефону 8(812)573-71-57, 8(812)423-07-02.
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