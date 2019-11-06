В Ленобласти прожиточный минимум повысят до 14 806 рублей

На сегодняшний день документ проходит антикоррупционную экспертизe.

В Ленинградской области прожиточный минимум составит 14 806 рублей. Это выше, чем по России. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 16 139 рублей, для пенсионеров – 12 733 рубль и 14 362 рублей – для детей.

На сегодняшний день документ проходит антикоррупционную экспертизу, после чего будет подписан губернатором Александром Дрозденко. С 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения в Ленобласти равен 14 059 рублям. Для трудоспособного населения – 15 324, для пенсионеров – с 12 091, для детей – с 13 638.

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