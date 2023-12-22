Работу 10-ти автобусных маршрутов проверили в Ленобласти на майских праздниках

Проблемы возникли с тремя маршрутами. Выявлено, что общественный транспорт функционирует с отклонениями от расписания движения.

В Ленинградской области с 6 по 12 мая были обнаружены нарушения в работе трех автобусных маршрутов. Всего было проверено десять перевозчиков.

По информации от комитета, под контролем оказались маршруты №205, 444, К-563, 676, 681, 685, 687, 690, 691А и 827.

Проблемы возникли с маршрутами №205, 444 и 676. Выявлено, что общественный транспорт функционирует с отклонениями от расписания движения. Комитет обязал перевозчиков рассмотреть возможность сокращения интервалов между рейсами и строго соблюдать установленное расписание.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти отремонтируют трассу к Синявинским высотам.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти