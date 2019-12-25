В Ленобласти провели испытания "грозы дронов" на полигоне

В среду, 23 марта, в Кировском районе Ленинградской области испытали системы защиты от гражданских дронов на полигоне "Путилово". Об этом рассказали в компании "Информационные технологии и решения", которая реализует проект.
Специалисты проверили комплекс "Хамелеон" и систему автоматического обнаружения и подавления "Стриж-3". Также они показали работу радиоэлектронного ружья "Гарпун-3": устройство способно точечно воздействовать на "недруга".
Как рассказали в компании, с большого расстояния беспилотник Стриж-3" находит и блокирует. Хамелеон" способен обнаружить движущиеся без управления дроны по картинке.
Фото: Информационные технологии и решения
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