В Приозерске работнику выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений.

Приозерская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства и добилась выплаты задолженности по заработной плате работнику ООО "Интендантъ".

В ходе проверки было установлено, что в период с мая 2021 года по апрель 2022 года у компании образовалась задолженность перед бывшим сотрудником в размере 215 тысяч рублей.

После прокурорской проверки руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

В итоге суд принял решение о прекращении уголовного дела в связи с полным погашением задолженности по заработной плате. Благодаря вмешательству прокуратуры трудовые права работника были восстановлены, и он получил все положенные выплаты.

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