В Ленобласти пройдет фестиваль спорта и творчества "Содружество"

В мероприятии примут участие молодые люди с инвалидностью из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Пскова, Петрозаводска и Сыктывкара. Количество участников – более 300 человек.

С 8 по 11 июля в Ленинградской области пройдет масштабный инклюзивный межрегиональный юбилейный фестиваль спорта и творчества "Содружество". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Он станет итоговым мероприятием проекта "Мы вместе", в рамках которого проходило обучение волонтеров организации активного отдыха для людей с инвалидностью.

В мероприятии примут участие молодые люди с инвалидностью из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Пскова, Петрозаводска и Сыктывкара. Количество участников – более 300 человек.

В программе фестиваля тематические конкурсы, спортивные и творческие соревнования.

Аккредитацию СМИ проводит пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области по телефону +7(917)793-52-53 или электронной почте pr@gaoordi.ru.

Организатор аккредитации сообщает на официальном портале правительства Ленобласти, что для аккредитованных журналистов будут организованы трансфер, питание и программа отдыха с купанием в реке Вуоксе.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО