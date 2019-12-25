В Ленобласти проходит антикоронавирусная инспекция магазинов

На проверку вышли более 100 сотрудников районных админисраций.

Представители администраций городов и поселков Ленинградской области продолжают проводить проверки соблюдения противоэпедимических норм в местных торговых точках. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Минус коронавирус. Ленобласть".

Рейды проводят при участии более 100 чиновников. Проверку организуют более 100 сотрудников администрации Ленобласти. Они патрулируют города и поселки региона.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 54 новых случая коронавируса.

Фото: ВКонтакте / minuscovid_lo