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На магистральном газопроводе в деревне Овино прогремел взрыв
Сегодня, 16:15
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Alena_Zinovieva

На магистральном газопроводе в деревне Овино прогремел взрыв

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Причиной взрыва стали строительные работы на новой ветке.

Днем 18 января в Тихвинском районе Ленобласти прогремел взрыв. По имеющейся информации, ЧП произошло на 460 км магистрального газопровода в деревне Овино.

В правительстве Ленобласти рассказали, что причиной взрыва стали строительные работы на новой ветке. Первый сигнал поступил на пульт экстренных служб в 15:15. По некоторым сведениям, взорвалась труба северо-европейского газопровода.

Во время возгорания и взрыва никто не пострадал. ЧП произошло вне зоны жилых построек. 

В настоящий момент экстренные службы планируют стравливать газ. Отключений во время аварийных работ не ожидается.

Ранее мы писали, что возле метро "Академическая" машина влетела в остановку с людьми.

Фото: Мегаполис

Теги: взрыв газа, взрыв на магистральном газопроводе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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