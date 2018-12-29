На магистральном газопроводе в деревне Овино прогремел взрыв

Причиной взрыва стали строительные работы на новой ветке.

Днем 18 января в Тихвинском районе Ленобласти прогремел взрыв. По имеющейся информации, ЧП произошло на 460 км магистрального газопровода в деревне Овино.

В правительстве Ленобласти рассказали, что причиной взрыва стали строительные работы на новой ветке. Первый сигнал поступил на пульт экстренных служб в 15:15. По некоторым сведениям, взорвалась труба северо-европейского газопровода.

Во время возгорания и взрыва никто не пострадал. ЧП произошло вне зоны жилых построек.

В настоящий момент экстренные службы планируют стравливать газ. Отключений во время аварийных работ не ожидается.

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Фото: Мегаполис