Мост через реку Свирь могут построить на 3 года раньше срока

Так как работы идут с опережением графика, мост может появиться уже к 2023 году, а не 2026.

В Ленобласти продолжается строительство моста через реку Свирь. Переправа уже "шагнула" на воду, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Работы идут без выходных со значительным опережением графика. Для монтажа балок над рекой используется особый тяжелый кран. Высота его стрелы позволяет надежно фиксировать железные конструкции над водой. Рабочих, стройматериалы и технику доставляют к месту на пароме.

Общая стоимость строительства составляет около 4 млрд рублей. Рабочее движение планируют запустить уже в 2023 году. Протяженность двухполосного моста составит 727 метров.

Новая переправа решит проблему транспортного сообщения Подпорожья.

Фото: администрация Ленобласти