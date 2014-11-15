В Ленобласти консервируют памятники

В Ленинградской области продолжается федеральная программа по консервации памятников.

В 2024 году в Ленобласти продолжится реализация федеральной программы по консервации памятников. Как сообщил зампред правительства 47-го региона Владимир Цой, в рамках программы будут отреставрированы пять объектов в Волосовском, Сланцевском и Лужском районах.

Особое внимание будет уделено Никольскому храму в деревне Рель и Рождественскому храму в Старополье. Эти крупные объекты давно нуждаются в реставрации, и благодаря программе консервации они смогут быть восстановлены в первоначальном виде.

Зампред правительства также отметил активность Гатчинской епархии Петербургской митрополии, которая помогла включить церкви в программу консервации.

Ранее сообщалось, что в Мартышкино восстановят разрушенное Братское захоронение.

Фото: Piter.TV