В Ленобласти консервируют памятники

В 2024 году в Ленобласти продолжится реализация федеральной программы по консервации памятников. Как сообщил зампред правительства 47-го региона Владимир Цой, в рамках программы будут отреставрированы пять объектов в Волосовском, Сланцевском и Лужском районах.
Особое внимание будет уделено Никольскому храму в деревне Рель и Рождественскому храму в Старополье. Эти крупные объекты давно нуждаются в реставрации, и благодаря программе консервации они смогут быть восстановлены в первоначальном виде.
Зампред правительства также отметил активность Гатчинской епархии Петербургской митрополии, которая помогла включить церкви в программу консервации.
Ранее сообщалось, что в Мартышкино восстановят разрушенное Братское захоронение.
Фото: Piter.TV
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