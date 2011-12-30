В Ленобласти продолжается санобработка общественных пространств

Санобработка прошла в Кировском, Киришском и Лужском районах. Специалисты обеззаразили входы в магазины и аптеки, остановки общественного транспорта, детские и спортивные площадки, а также помещения учреждений образования и культуры.

В течение нерабочей недели специалисты проводят санобработку общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-региона.

В период с 30 октября по 7 ноября сотрудники Государственной ветеринарной службы обрабатывают поверхности и полы средством кемицид, которое является губительным для различных вирусов. При этом, оно полностью безопасно для человека. Санобработка прошла в Кировском, Киришском и Лужском районах. Специалисты обеззаразили входы в магазины и аптеки, остановки общественного транспорта, детские и спортивные площадки, а также помещения учреждений образования и культуры.

За текущий год отряды дезинфекции обработали 952 объекта, из которых 126 являются социальными. Общая площадь обработанной зоны составила 573 тыс. квадратных метров.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти отказались от продления нерабочих дней после 7 ноября.

Фото: lenobl.ru