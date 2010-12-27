В Ленобласти приступили к разработке концепции развития Приоратского парка

Приоратский парк должен в первую очередь стать открытым общественным пространством, доступным и удобным для каждого гостя.

Власти Ленинградской области приступили к разработке концепции развития Приоратского парка в городе Гатчине. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в ходе встречи с губернатором Александром Дрозденко и сотрудниками комитетом по культуре свои идеи представили участники хакатона HackGatchina. Глава региона заявил, что обновлённый Приоратский парк должен в первую очередь стать открытым общественным пространством, доступным и удобным для каждого гостя. При этом особое внимание необходимо уделить сохранению исторической части парка и органично вписать в него различные зоны отдыха и прогулок.

— Хочу, чтобы парк стал любимым местом отдыха гатчинцев и гостей города. Начинаем с концепции: с вело- и пешеходными дорожками, арт-пространствами, освещением, пляжем, — отметил Дрозденко.

При этом концепцию развития зелёной территории выберет компетентное жюри в рамках конкурса. Планируется, что работы по благоустройству Приоратского парка займут около трёх лет.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО