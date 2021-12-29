В Ленобласти приняли обязательные требования к кладбищам

Нарушение правил приведет к расторжению договора об обслуживании кладбищ.

В Ленобласти опубликовали новое постановление областного правительства, которое устанавливает для всех региональных кладбищ единые требования по уборке, уходу и благоустройству. Также документ определяет единый режим работы специальных территорий.

Посещать кладбища ленинградцы могут ежедневно с мая по сентябрь с 9:00 до 21:00; с октября по апрель – с 9:00 до 19:00. Для захоронений территории открыты ежедневно с 9:00 до 17:00.

Все места погребения должны быть оснащены стендом с планом места захоронений. Также на территории кладбищ должны быть установлены указатели, общественные туалеты, мусорки и лавочки. Также кладбища должны иметь систему дренажа, водоснабжения, водоотведения и тепло-, электроснабжения.

Нарушение правил приведет к расторжению договора об обслуживании кладбищ.

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