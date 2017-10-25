Чиновнику-роботу придется пересчитать новый бюджет Ленобласти

В Ленинградской области увеличился бюджет расходов и доходов в 2017 году.

25 октября правительство Ленобласти сообщило, что приняты корректировки в бюджет региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко увеличил расходы бюджета на 2,9 млрд рублей в текущем году. Размер расходной части вырос на 2,5% и составил 117,2 млрд рублей. Денежные средства отправятся на здравоохранение, социальную защиту, поддержку агрономов, развитие топливно-энергетического комплекса и других сфер.

Также увеличились и доходы бюджета на 3%, отметим, что корректировки бюджеты приняты сразу в трех чтениях.

Видео: Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области