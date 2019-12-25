На сайте госзакупок ищут организаторов турпохода для госслужащих Ленобласти стоимостью 3,5 миллиона

Правительство Ленинградской области разместило на сайте госзакупок заявку на организацию мероприятия "Турист Ленобласти", которое должно состояться в 47 регионе до 20 декабря. На проведение соревнования власти готовы потратить из областного бюджета 3 500 000 рублей.
Для организации достойного отдыха работников органов исполнительной и местной власти Ленобласти, а также сотрудников ВУЗов, НКО и иных предприятий - общей численностью около двухсот человек - подрядчик должен будет придумать интересную тему и маршрут похода, предоставить снаряжение, включая велосипеды и байдарки для проведения соревнований, и разработать соответствующее меню из хлеба, тушеного мяса или копченой рыбы с гарниром, свежих овощей и фруктов.
Подходящего для организации этого незабываемого события кандидата выберут до конца сентября.
Ранее госзакупки Лениградской области признаны самыми прозрачными на межрегиональной конференции.
Фото: Pexels
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