На сайте госзакупок ищут организаторов турпохода для госслужащих Ленобласти стоимостью 3,5 миллиона

200 "Туристов Ленобласти", набранные из чиновников различного ранга, обойдутся бюджету региона в три с половиной миллиона рублей.

Правительство Ленинградской области разместило на сайте госзакупок заявку на организацию мероприятия "Турист Ленобласти", которое должно состояться в 47 регионе до 20 декабря. На проведение соревнования власти готовы потратить из областного бюджета 3 500 000 рублей.

Для организации достойного отдыха работников органов исполнительной и местной власти Ленобласти, а также сотрудников ВУЗов, НКО и иных предприятий - общей численностью около двухсот человек - подрядчик должен будет придумать интересную тему и маршрут похода, предоставить снаряжение, включая велосипеды и байдарки для проведения соревнований, и разработать соответствующее меню из хлеба, тушеного мяса или копченой рыбы с гарниром, свежих овощей и фруктов.

Подходящего для организации этого незабываемого события кандидата выберут до конца сентября.

Ранее госзакупки Лениградской области признаны самыми прозрачными на межрегиональной конференции.

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