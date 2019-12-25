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В Ленобласти прибавилось почти 6 тысяч гектаров леса
Сегодня, 16:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти прибавилось почти 6 тысяч гектаров леса

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На площади 540 га проведено компенсационное лесоразведение компаниями, реализующими инвестпроекты в регионе.

С начала сезона 2023 года на землях лесного фонда Ленинградской области высажено 5,8 тысяч га лесов, план по искусственному лесовосстановлению выполнен почти на 90%. Об этом сообщила администрация Ленобласти. 

На площади 540 га проведено компенсационное лесоразведение компаниями, реализующими инвестпроекты в регионе. Под посадки следующих лет в питомниках на площади 19,3 га посеяны семяна основных лесохозяйственных культур.

Промежуточные итоги лесокультурного сезона подвели сегодня в Ленинградской области в День лесовода, который отмечается в православный праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: деревья, лес
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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