В Ленобласти предложили лечить и хоронить антиваксеров за их счёт

Глава Общественной палаты Ленобласти поделился несколькими предложениями по борьбе с противниками вакцинации, которые поступили ему от граждан.

Глава Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов выступил с предложениями по борьбе с антипрививочниками. Об этом сообщило издание 47news.

Трусов поделился несколькими предложениями по борьбе с противниками вакцинации, которые поступили ему от граждан. Он рассказал, что одним из предложений было лечить не привившихся за их счет, также один из жителей Ленобласти предложил хоронить людей за их счет.

Может быть, Общественная палата сейчас выступит с таким предложением. Юрий Трусов, глава Общественной палаты Ленобласти

Обращаем ваше внимание, что за счет бюджета хоронят только бездомных и некоторых чиновников, депутатов и т.д.

Ранее Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Фото: pexels