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В Ленобласти пожарные спасли кота, застрявшего в окне
Вчера, 22:22
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KaterinaKono13

В Ленобласти пожарные спасли кота, застрявшего в окне

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Животное застряло в стеклопакете настолько, что справиться собственными силами хозяевам не удалось - пришлось вызывать бригаду пожарных спасателей. 

Сегодня, 25 апреля, в городе Отрадное Ленинградской области домашний кот застрял в окне квартиры после неудачной попытки выбраться на улицу, почуяв запах весны. Животное застряло в стеклопакете настолько, что справиться собственными силами хозяевам не удалось - пришлось вызывать бригаду пожарных спасателей. 

Прибывшие по указанному адресу сотрудники МЧС за несколько минут вызволили измученное животное. За время, проведенное в стеклопакете, у питомца отнялась лапа.

Хозяева животного отвезли его в ветеринарную клинику, где котика осмотрят и дадут рекомендации по скорейшей психологической реабилитации несчастного гуляки.

Источник: сетевое издание "Online.47"

Теги: новости ленобласти, отрадное, смешные котики, спасение животных, спасение кота
Категории: Новости Ленинградской области,

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