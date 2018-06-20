В Ленобласти пожарные спасли кота, застрявшего в окне

Животное застряло в стеклопакете настолько, что справиться собственными силами хозяевам не удалось - пришлось вызывать бригаду пожарных спасателей.

Сегодня, 25 апреля, в городе Отрадное Ленинградской области домашний кот застрял в окне квартиры после неудачной попытки выбраться на улицу, почуяв запах весны. Животное застряло в стеклопакете настолько, что справиться собственными силами хозяевам не удалось - пришлось вызывать бригаду пожарных спасателей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники МЧС за несколько минут вызволили измученное животное. За время, проведенное в стеклопакете, у питомца отнялась лапа.

Хозяева животного отвезли его в ветеринарную клинику, где котика осмотрят и дадут рекомендации по скорейшей психологической реабилитации несчастного гуляки.

Источник: сетевое издание "Online.47"