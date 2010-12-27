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В Ленобласти появятся пешеходные зоны для туристов
Сегодня, 16:53
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nadiputintseva
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В Ленобласти появятся пешеходные зоны для туристов

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В течение трех лет в Ленобласти построят пешеходные улицы для туристов.

Александр Дрозденко, 7 декабря, на расширенном совещании "Ленинградская область: взгляд в будущее" дал главам района поручение разработать концепции пешеходных улиц или зон исторического центра, сообщает 47news.

Проекты должны быть реализована в каждом районном центре в течение трех лет. Губернатор убежден, что это повысит туристическую привлекательность всего региона.

Большие надежды возлагаются и на Старую Ладогу, где не так давно открылся новый причал для швартовки круизных судов. В перспективе также разработка маршрута "Коневец – Валаам –Старая Ладога".

Теги: новости ленобласти , новости спб , отдых , туристы
Категории: Новости СПб

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