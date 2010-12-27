В Ленобласти появятся пешеходные зоны для туристов

В течение трех лет в Ленобласти построят пешеходные улицы для туристов.

Александр Дрозденко, 7 декабря, на расширенном совещании "Ленинградская область: взгляд в будущее" дал главам района поручение разработать концепции пешеходных улиц или зон исторического центра, сообщает 47news.

Проекты должны быть реализована в каждом районном центре в течение трех лет. Губернатор убежден, что это повысит туристическую привлекательность всего региона.

Большие надежды возлагаются и на Старую Ладогу, где не так давно открылся новый причал для швартовки круизных судов. В перспективе также разработка маршрута "Коневец – Валаам –Старая Ладога".