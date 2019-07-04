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В Ленобласти появится сеть новых причалов для больших круизных лайнеров
Вчера, 20:06
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В Ленобласти появится сеть новых причалов для больших круизных лайнеров

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Современная инфраструктура для развития водного туризма охватит десятки городов Ленинградской области.

В Ленобласти продолжается модернизация старых водных причалов и строительство новых в рамках создания сети современных пристаней для крупногабаритного и маломерного водного транспорта. Недавно Piter.TV писал о причале, который появится у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске, и в ближайшее время на карте внутренних водных путей появятся новые точки - они соединят Ленобласть с международными маршрутами и поспособствуют развитию водного туризма. 

Каждая пристань будет способна принять крупный круизный лайнер, но подойдет и для небольших частных судов. Капитаны смогут оформлять швартовку или бронировать место для стоянки через специальное мобильное приложение. С 2017 года современная инфраструктура появилась в Старой Ладоге, Свирьстрое, Ореховом острове и Киришах, а круизный маршрут уже охватывает Невскую Дубровку - крепость Орешек - Старую Ладогу - Кириши - Грузино - Великий Новгород.

Недавно по водным путям Ленобласти прошла Большая арктическая регата

Фото: Piabay

Теги: водные маршруты, водные причалы, круизные лайнеры, рорыв блокады ленинграда, сеть причалов, туризм в ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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