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В Ленобласти продолжается Большая арктическая регата
Сегодня, 17:11
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В Ленобласти продолжается Большая арктическая регата

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Яхты "Мария" и "Адриана" продолжают плавание из Петербурга в Архангельск.

Яхты "Мария" и "Адриана", отправившиеся из Петербурга в Архангельск 14 июня в рамках Большой арктической регаты, миновали Шлиссельбург и остров Коневец. Впереди у участников регаты - Приозерск, Новая и Старая Ладоги, Лодейное Поле, Свирьстрой, деревня Мандроги, Подпорожье и село Вознесенье. Плавание по акваториям Ленобласти должно завершиться 27 июня, после чего на Онежском озере к регате присоединится "Полярный Одиссей", и экспедиция продолжится уже втроем. 

Маршрут регаты охватывает Ленинградскую, Архангельскую и Мурманскую области, Республику Карелия и Ненецкий автономный округ. Участники исследуют инфраструктуру регионов для маломерных судов, проверяют состояние и наличие причалов, качество сервиса и туристического потенциала субъектов федерации. 

В портах Ленобласти яхтсмены высаживают саженцы "петровского" дуба в канун предстоящего 350-летия Петра Великого. Яхта "Мария" доставляет из Кронштадтского Морского Собора в Архангельск икону святого праведного воина Фёдора Ушакова, останавливаясь по дороге в монастырях для проведения молебнов.

Навигация для маломерных судов открылась на водоемах Ленобласти 24 апреля. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Теги: большая арктическая регата 2021, большое плавание, водный крестный ход, ленобласть, мария и адриана, полярный одиссей, яхта, яхтенный спорт
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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