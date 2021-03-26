В Ленобласти потратили около 150 кг тротила на первые ледовзрывные работы

В четверг, 25 марта, было взорвано ледовое поле площадью около 2 тысяч квадратных метров в месте впадения реки Сясь в Ладожское озеро в Волховском районе.

Ленобласть начала подготовку в весеннему половодью. Реку Сясь первой освободили от ледяного покрова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В четверг, 25 марта, было взорвано ледовое поле площадью около 2 тысяч квадратных метров в месте впадения реки Сясь в Ладожское озеро. Такие работы помогут избежать заторов на реке и не допустить подтопления населенных пунктов.

Ледовзрывные работы ежегодно проходят на территории 47 региона перед началом весеннего половодья. До 1 апреля в регионе планируется ослабить ледовой покров на реках Свирь, Паша и Оять.

Видео: МЧС