В Ленобласти построят новый мясоперерабатывающий завод

На заводе будет создано 150 новых рабочих мест.

На агропромышленной выставке "Агрорусь" было подписано соглашение о строительстве нового мясоперерабатывающего завода во Всеволожском районе Ленинградской области. Документ подписали заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко и генеральный директор ООО "ОП МПК "Норильский" Александр Кириллов.

Проект завода включает в себя производственные мощности на площади 4 тыс. кв. метров. Ожидается, что ежегодный объем выпускаемой продукции составит до 2,4 тыс. тонн. На заводе будет создано 150 новых рабочих мест, что поспособствует укреплению экономики региона и обеспечению его продовольственной безопасности.

Проект, стоимостью 200 млн рублей, реализуется с активной поддержкой со стороны правительства Ленинградской области, которое предоставит производственные площади и господдержку для строительства завода. Завод будет выпускать мясную продукцию, в том числе по технологии су-вид в вакуумной упаковке, что является одной из современных и востребованных технологий на рынке.

Производственная площадка компании "ОП МПК "Норильский" находится в Санкт-Петербурге, и компания более 10 лет успешно работает в мясоперерабатывающей отрасли, производя продукцию для крупных ретейлеров.

Фото: администрация Ленобласти.