В Ленобласти понизилась смертность населения

В 2017 году смертность населения понизилась, в отличие от 2016 года.

В минувшем 2017 году органами ЗАГС Ленобласти было выдано 24 007 свидетельств о смерти, сообщили 47news в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

В соответствии со статистикой, в Смольном говорят о тенденции снижения смертности. По итогам 2016 года, в Ленобласти было выдано 24 997 свидетельств о смерти, что на 970 больше, чем в 2017 году.

В управлении записи актов гражданского состояния Ленобласти уже подсчитано число новорожденных в первую половину января текущего года. За этот период в Ленинградской области зарегистрировано 374 новорожденных, из них 185 мальчиков и 189 девочек.

Самыми популярными мужскими имена на начало 2018 года стали Александр и Алексей. Девочек же чаще называли Анастасия и Мария. Среди самых редких имен - Лев и Святослав для мальчиков, Ясения и Дэниз для девочек.

В Ленобласти также за первую половину января было зарегистрировано 30 новых семей, гласит сообщение от пресс-службы.

Фото: Piter.TV