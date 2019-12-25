В Ленобласти полуголый пьяный дебошир побил подростков и разбил стекла двум автомобилям

Перед приездом бойцов Росгвардии злоумышленника пытался догнать сотрудник техникума, на чью территорию зашел нетрезвый мужчина.

Утром 9 октября сотрудники вневедомственной охраны задержали в Сланцах Ленобласти пьяного дебошира. Мужчина успел навредить людям и чужому имуществу, отметили в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, нетрезвый местный житель в одних брюках зашел на территорию техникума на улице Кирова, побил двух несовершеннолетних студентов учреждения и разбил лобовые стекла двум автомобилям, припаркованным на территории техникума. Когда бойцы Росгвардии прибыли на место, среагировав на вызов по кнопке тревожной сигнализации, работник учебного заведения пытался догнать дебошира. Бойцы задержали злоумышленника и передали его в отдел полиции.

Ранее мы писали, что нетрезвый дебошир из Сертолово задержал рейс в "Пулково".

Фото: pixabay