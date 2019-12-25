В Ленобласти пока не будут вручать медали ветеранам

В Ленинградской области временно отменяют церемонии награждения памятной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Вручение наград переносится в рамках эпидемологических мер по борьбе с вирусом COVID-19. Всего к юбилейной дате было изготовлено 15200 медалей.
Отметим, что люди пожилого возраста наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.
Ранее мы сообщали о том, что в Выборге благоустроят мемориалы к годовщине Победы.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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