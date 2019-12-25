В Ленобласти пока не будут вручать медали ветеранам

Награждение в честь 75-летия Победы перенесено на более позднее время.

В Ленинградской области временно отменяют церемонии награждения памятной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Вручение наград переносится в рамках эпидемологических мер по борьбе с вирусом COVID-19. Всего к юбилейной дате было изготовлено 15200 медалей.

Отметим, что люди пожилого возраста наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге благоустроят мемориалы к годовщине Победы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области