В Ленобласти похолодает до -15 градусов 4 января

6 января столбики термометра приблизятся к 30-градусной отметке.

В Ленобласти 4 января ожидается до -15 градусов. Похолодание продолжится и на неделе. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Уже 5 января будет до -21 градуса, а на следующий день столбики термометра приблизятся к 30-градусной отметке. По данным метеорологов, на востоке местами будет до -27. Синоптики предупреждают о гололедице, также на большей части территории пройдет умеренный снег.

Ранее в Пулково 3 января задержали вылет восьми рейсов. Аэропорт работает в штатном режиме.

Фото: Piter.tv