В Ленобласти планируют за 2 года заместить импортные поставки в агропроме

По словам губернатора, для замены необходимо дополнительное финансирование сферы селекции и семеноводства.

Ленинградская область за ближайшие 2-3 года сможет заместить импортные поставки в агропромышленном комплексе. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам губернатора, для замены необходимо дополнительное финансирование сферы селекции и семеноводства. Оно может поступать не только из регионального, но и из федерального бюджетов.

В прошлом году производство валовой продукции агрокомплекса Ленобласти увеличилось на 16,6% до 322,9 млрд рублей. Регион находится в лидерах в России по производству молока, мяса и яиц. В этом году планируется увеличить производство зерна, картофеля, молока, мяса и яиц.

Фото: pexels

