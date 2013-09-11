  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти планируют за 2 года заместить импортные поставки в агропроме
Сегодня, 21:23
61
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти планируют за 2 года заместить импортные поставки в агропроме

0 0

По словам губернатора, для замены необходимо дополнительное финансирование сферы селекции и семеноводства.

Ленинградская область за ближайшие 2-3 года сможет заместить импортные поставки в агропромышленном комплексе. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

По словам губернатора, для замены необходимо дополнительное финансирование сферы селекции и семеноводства. Оно может поступать не только из регионального, но и из федерального бюджетов. 

В прошлом году производство валовой продукции агрокомплекса Ленобласти увеличилось на 16,6% до 322,9 млрд рублей. Регион находится в лидерах в России по производству молока, мяса и яиц. В этом году планируется увеличить производство зерна, картофеля, молока, мяса и яиц.

Фото: pexels
 

Теги: агропромышленный комплекс, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии