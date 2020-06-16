В Ленобласти планируют вернуть бесплатный проезд для жителей старше 75 лет

Вопрос должны решить до 1 августа.

Стало известно, что в ленинградской области пенсионерам старше 75 лет хотят снова сделать бесплатным проезд в транспорте. С такой просьбой обратилась жительница Тосненского района во время горячей линии с губернатором Александром Дрозденко, пишет "ЛентТВ24".

Ранее пенсионеры этой возрастной категории бесплатно ездили в общественном транспорте при предъявлении паспорта. По словам Дрозденко, эта мера была временной и действовала в 2020 году. Это была благотворительная акция комитета по транспорту и перевозчиков. Она закончилась, когда началась пандемия и сокращения пассажиропотока.

Губернатор поручил правительству подсчитать, сколько средств понадобится для ввода льготы в виде компенсации по региону. Вопрос должны решить до 1 августа.

Фото: Piter.tv

