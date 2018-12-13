В Ленобласти пьяный животновод угнал у собутыльников иномарку

Угонщик не оказывал сопротивление сотрудникам полиции, отправившись сразу в отделение.

Первого мая, в Лужском районе Ленинградской области примерно в 22:00 в правоохранительные органы поступил звонок от 40-летнего мужчины, заявившего об угоне своей машины. Примечательно то, что похитил иномарку его близкий друг.

По словам заявителя, синий Volkswagen Passat был припаркован рядом с домом №8 по улице Центральной в деревне Ям-Тесово. В день кражи мужчина вместе со знакомым животноводом распивал спиртное, как только заснул, злоумышленник взял ключи и уехал.

Злоумышленника поймали на привокзальной площади поселка городского типа Оредеж Ленобласти. Угонщик не оказывал сопротивление сотрудникам полиции, отправившись сразу в отделение.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Источник: сетевое издание "Онлайн47"