В Ленобласти пьяная ссора между отцом и сыном закончилась поножовщиной

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Рано утром 15 января в частном доме поселка Высокоключевой Гатчинского района произошла пьяная ссора, в ходе которой отец ударил ножом своего сына. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что ссора между безработным 59-летним мужчиной и его 35-летним родственником произошла во время распития спиртных напитков. В результате отец схватил нож и ударил им своего сына. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением.

В настоящий момент подозреваемого задержали стражи порядка по сообщению сотрудников скорой помощи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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