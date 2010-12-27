В Ленобласти ожидается повышенный уровень пожароопасности

В предстоящие несколько дней, пятого и шестого июня на территории 47 региона будет повышенный класс опасности. В связи с чем, спасатели просят граждан воздержаться от создания костров. Температура при этом возрастет до тридцати одного градуса тепла.
Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", с 4 по 6 июня на территории области будет повышенная температура воздуха. Столбик термометра поднимется до +28…+31 градуса.
Спасатели предупреждают, что с пятого по шестое июня на территории 47 региона ожидается третий класс пожароопасности.
5 июня ожидается 3 класс в шести районах Ленобласти: Тосненском, Подпорожском, Приозерском, Гатчинском, Лужском и Бокситогорском. В остальных районах – 2 класс пожароопасности. 6 июня в большинстве районов ожидается 3 класс пожароопасности.
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