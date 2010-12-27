Во вторник, 24 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица. А утром и ночью область накроет туман. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
В этот день МЧС призывает жителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования по безопасности в гололедицу и туман. Также погодные условия повышают вероятность заблудиться на территориях лесных массивов.
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Во вторник в Ленобласти ожидается гололедица и туман
Во вторник, 24 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица. А ночью и утром жителей настигнет туман.
Во вторник, 24 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица. А утром и ночью область накроет туман. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.