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Во вторник в Ленобласти ожидается гололедица и туман
Сегодня, 20:57
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TretyakovaS
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Во вторник в Ленобласти ожидается гололедица и туман

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Во вторник, 24 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица. А ночью и утром жителей настигнет туман.

Во вторник, 24 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица. А утром и ночью область накроет туман. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

В этот день МЧС призывает жителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования по безопасности в гололедицу и туман. Также погодные условия повышают вероятность заблудиться на территориях лесных массивов.

Ранее Piter.tv сообщал, что  Дорожники Петербурга сменили воду на солевую смесь перед заморозками

 

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Категории: Новости СПб

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