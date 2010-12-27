В Ленобласти отремонтируют воинские мемориальные комплексы

Также в регионе обновят экспозиции школьных музеев и проведут "Эстафету Победителей".

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ленинградской области отремонтируют воинские мемориальные комплексы, обновят экспозиции школьных музеев и проведут "Эстафету Победителей".

План проведения Года Победителей в Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко обсудил на видеоконференции с главами муниципальных районов.

Губернатор, в частности, поручил организовать шефский присмотр за воинскими памятниками.

"Мы должны привлечь всех – и бизнес, и волонтёров, и ветеранские организации, и патриотические организации – все должны участвовать в подготовке братских захоронений и мемориальных комплексов к празднованию – потому что именно состояние памятников – лицо праздника, а не концерт и возложение цветов", – отметил Александр Дрозденко.

В плане региона также организация конкурса школьных музеев с предварительным обновлением экспозиции и материально-технической базы учреждений.

В мае 2020 года будет организована "Эстафета Победителей" – пробег памяти с участием военной ретро и современной техники, представителей городов воинской славы по памятным местам боев и Дороге жизни. Эстафета завершится у мемориального комплекса "Разорванное кольцо", где состоится гала-концерт.

Глава региона распорядился осуществить единовременные выплаты к празднику ветеранам Великой Отечественной войны, а также организовать в 2020 году работу по предоставлению труженикам тыла единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов.

В марте-апреле 2020 года от имени Президента РФ юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в Ленинградской области будут получат участники военных действий, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Источник: пресс-служба ЛО