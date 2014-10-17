В Ленобласти отметили День строителя

В Выборгском районе прошла церемония поздравления лучших строителей и строительных компаний.

В среду, 10 августа, в Ленобласти отпраздновали День строителя. В Выборгском районе поздравили строителей и строительные компания. С профессиональным праздником специалистов поздравил зампредседатель Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

По словам Барановского, строительная отрасль является главным локомотивом экономики Ленинградской области. Благодаря слаженной работе регион вышел на лидирующие позиции по большому спектру показателей. Например, Ленобласть – первый в стране регион по вводу квадратных метров на человека, а также лидер по вводу социальных объектов.

Лучших в профессии наградили званием "Почетный строитель Ленинградской области". Данная награда появилась недавно и вручается впервые. Собравшиеся также получили благодарности губернатора Ленинградской области, а также от парламента 47 региона.

Фото: Piter.tv