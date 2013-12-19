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В Ленобласти появится первый в России палеонтологический парк
Сегодня, 17:54
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В Ленобласти появится первый в России палеонтологический парк

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Парк откроют на территории Путиловского карьера 12 августа.

В следующую пятницу, 12 августа, в Ленинградской области, на территории Путиловского карьера, откроется первый в России палеонтологический парк.

Посетители смогут увидеть первых обитателей планеты и почувствовать себя настоящим палеонтологом. В пресс-службе администрации региона сообщили, что посетители смогут не только встретиться с миром Юрского периода, но и собственноручно добыть окаменелость возрастом 470 миллионов лет. 

Кроме того, на территории парка разместили специальную лабораторию, где найденные окаменелости смогут довести до качества музейного экспоната.

 Фото: Phere.com

Теги: ленобласть, палеонтологический парк
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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