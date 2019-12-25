В Ленобласти откроют еще 11 пунктов вакцинации от коронавируса

Полный цикл вакцинации от COVID-19 в области прошли более 8,5 тыс. человек.

В Ленинградской области с 26 февраля открываются 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Конкретные адреса пока не назывались.

Таким образом, в Ленобласти будут работать 40 пунктов вакцинации от коронавируса как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

По данным оперштаба на 24 февраля, прививку от коронавируса сделали уже более 30 тысяч жителей Ленинградской области. Привито более 2 тысяч медработников, 1,6 тыс. педагогов, 558 соцработников и 409 сотрудников силовых структур. Полный цикл вакцинации прошли 8625 человек.

За последние сутки в Ленобласти выявили 153 новых случая заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV