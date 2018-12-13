В Ленобласти откроется ферма "Волховский кролик"

Предприятие создано на деньги, предоставленные государственным грантом для семейных животноводческих ферм.

Сегодня, 7 мая, в Волховском районе Ленобласти состоялось открытие новой фермы, специализирующейся на разведение кроликов "Волховский кролик". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отметим, что само предприятие создано на деньги, предоставленные государственным грантом для семейных животноводческих ферм.

Единовременное содержание на ферме – около 5 тысяч голов, а производство будет доходить до 40 тонн мяса в год. Сумма государственного гранта на строительство фермы составила 7 млн рублей. В открытии фермы примет участие председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

Источник: пресс-служба правительства 47 региона