Новый детский сад введен в эксплуатацию в Буграх

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового современного детского сада на Аллее Ньютона в Буграх, Всеволожский район. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.
Согласно информации, инвестор смог построить здание всего за 11 месяцев. Работы начались в 2023 году, и уже скоро детский сад сможет принять первых посетителей. Учреждение рассчитано на 270 малышей, для которых предусмотрено 14 возрастных групп.
Ранее сообщалось, что Госстройнадзор Петербурга проверяет строительство детских садов в Красногвардейском районе.
Фото: администрация Ленинградской области
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