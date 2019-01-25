Новый детский сад введен в эксплуатацию в Буграх

Новое здание оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей: здесь есть игровые комнаты, спальни, раздевалки и туалеты, а также буфет.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового современного детского сада на Аллее Ньютона в Буграх, Всеволожский район. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Согласно информации, инвестор смог построить здание всего за 11 месяцев. Работы начались в 2023 году, и уже скоро детский сад сможет принять первых посетителей. Учреждение рассчитано на 270 малышей, для которых предусмотрено 14 возрастных групп.

Ранее сообщалось, что Госстройнадзор Петербурга проверяет строительство детских садов в Красногвардейском районе.

Фото: администрация Ленинградской области