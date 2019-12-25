В Ленобласти открыли четырехполосный участок трассы Р-23

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы Р-23, улучшить транспортную доступность населенных пунктов в Лужском районе, сократить время водителей в пути.

В Лужском районе Ленинградской области открылся обновленный участок трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – граница с Республикой Беларусь после капитального ремонта. На участке от 157-го до 169-го км выполнена укладка более 200 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия, установлены 361 метр новых водопропускных труб и 11 тысяч кв. м дорожной разметки. В деревнях Жглино и Городец обустроены пешеходные тротуары с ограждениями и пять светофоров на переходах. Также обновлен мост через ручей Городецкий с расширением проезжей части до 25,8 м. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил важность этого ремонта. Участок оборудован барьерным ограждением для предотвращения лобовых столкновений и метеостанцией для мониторинга погодных условий.

Планируется дальнейшая модернизация трассы Р-23 в Ленинградской области, включая расширение до четырех полос на других участках. Продолжаются реконструкция дороги с 54-го по 80-й км в Гатчинском районе и капитальный ремонт с расширением до четырех полос на участке с 80-го по 111-й км. В 2025-2027 годах планируется заключить контракт на капитальный ремонт трассы Р-23 на участке со 112-го по 138-й км, а в 2027-2029 годах ‒ на участке со 138-го по 157-й км. Таким образом, к концу 2029 года вся федеральная дорога Р-23 в Ленинградской области будет иметь четыре и шесть полос движения.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад