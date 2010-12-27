В Ленобласти отец надругался над дочерью-инвалидом

Виновный находится под стражей в ожидании меры пресечения.

В Сланцевском районе Ленобласти отец изнасиловал свою 14-летнюю дочь-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба 47news.

Об инциденте стало известно 30 октября. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Она рассказала правоохранительным органом о том, как накануне её 45-летний супруг надругался над дочкой. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. В результате к 4 утра мужчину задержали и отправили под стражу.

Областной Следком возбудил уголовное дело по статье 156-ой УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Ранее Piter.TV сообщил, что дорожные службы в Ленобласти перешли на круглосуточный режим.

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